Yanlış beslenme, hazır ve işlenmiş gıdalar..

Çocukların gelişimini olumsuz etkiyor.

Hazır ve işlenmiş gıdalar erken ergenliğe yol açıyor

Çocukların vazgeçilmezi çikolatalar, jelibonlar, hamburgerler, patates kızartmaları gibi atıştırmalıklar aslında göründüğü kadar masum değil. Zira fast food tipi beslenme çocuklarda erken ergenliğe neden olabiliyor. Bunun en büyük sebebi ise dengesiz beslenme.

Ergenlik yaşı düşüyor

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, "Hareketsiz yaşam, beslenme bozuklukları, katkı maddeli yiyeceklerin çok tüketilmesi, fast food gıdalar, özellikle bazı endokrin bozucu maddeler, hormonlar mevsiminde olmayan yiyecekler, besinleri korumak için içerisine konulan katkı maddeleri bunlar hormon gibi davranarak ergenliği tetikleyebiliyor" dedi.

Kız çocuklarının 8, erkek çocuklarının ise 9 yaşında ergenliğe girmesi erken ergenlik olarak kabul ediliyor.

Erken ergenlik çocuklarda boy kısalığı yapabiliyor

Erken ergenlik bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Çocuklar yeterli uzayamıyor, psikolojik sorunlar yaşayabiliyor.

Uzmanlar çocukların gazlı içecekler ve cips gibi yiyeceklerden uzak durması gerektiği konusunda ebeveynleri uyarıyor.