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Sağlık
AA 13.09.2023 20:25

UMKE ekipleri Derne'de yaraları sarıyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yaraları sarıyor.

Libya’da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden UMKE ve UMKE ATAK ekipleri, bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor. 

"Bu gece 148 personel daha gönderiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından UMKE ekiplerinin çalışmalarını anlattı.

"Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya’da."


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Libya Sağlık Bakanlığı Sel UMKE
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