Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen "4. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğine katılmak için geldiği kentte yerli aşı TURKOVAC'ta gelinen noktayı anlattı.

"Arzu eden vatandaşlarımız üçünü dozlarını TURKOVAC olabiliyorlar"

TURKOVAC aşısının, TÜSEB destekli bir çalışmanın çıktısı ve Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen bir aşı olduğuna işaret eden Akdoğan, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarının tamamlanmasıyla 22 Haziran 2021'de başlayan Faz-3 çalışmalarının son aşamaya geldiğini anımsattı.

Halihazırda hiç aşı olmamış kişilerin TURKOVAC gönüllüsü olarak aşı yaptırabildiklerini söyleyeneden Akdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra bundan iki hafta kadar önce 2 doz inaktif aşı olmuş, Sinovac aşısı olmuş vatandaşlara gönüllü olarak üçüncü doz TURKOVAC uygulaması başlatıldı. TURKOVAC Faz-3 çalışmasının şöyle bir özelliği var, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki halihazırda en geniş çaplı klinik araştırmayla karşı karşıyayız. 41 merkezde neredeyse yurt sathına dağılmış merkezlerimizde arzu eden vatandaşlarımız gönüllü olarak üçünü dozlarını TURKOVAC olabiliyorlar. Burada çeşitli kriterler var. Her iki çalışma için de başka bir aşı olmamış olmak, üçüncü bir aşı olmamış olmak. Kronik hastalığı bulunmamak, COVID hastalığı geçirmemiş olmak ve halihazırda COVID testi pozitif olmamak gibi bazı kriterlerimiz var. Başvurular e-nabız üzerinden yapılabiliyor. Burada halkımızın aşımıza olan güvenini, yerli bir ürüne ve bilim adamlarımıza olan güvenini net bir şekilde görüyoruz."

"Kendi aşımız kendi gücümüz olacak"

Mart 2020 tarihinin, Kovid-19 salgınıyla aslında dünyada bir kırılma noktası olduğuna vurgu yapan Akdoğan, bununla birlikte sağlık bilim ve teknolojilerine verilmesi gereken önemin altının çizildiğini anlattı.

Sağlık endüstrilerinin de aynı savunma sanayi gibi özelliği olduğuna işaret eden Akdoğan, şunları söyledi:

"Bu noktada aslında ülkemizde birçok çalışma yapılıyor ve destekleniyordu ama ayrı bir ivmelenme ve kırılmayla Mart 2020'den itibaren çalışmalar hızlandı. Aşıda bu noktada TURKOVAC çok önemli. Sıfırdan elimizde bir ürünümüz var. Gerçekten kendi aşımız kendi gücümüz olacak. Bunun birçok avantajı var. En başta maliyet, sonra ihtiyaç sahiplerince yeterince aşı ulaştırabilmek ve dünyadaki bütün insanlar için ihtiyacı olanlara bu aşıyı ulaştırabilmek bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türkiye gibi tarihte her mazluma yardım etmiş bir ülke bu noktada da gerekeni yapmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Biz de TÜSEB olarak 7 gün 24 saat gerçekten bu alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz."