Sağlık bilişim dünyasının liderleri İstanbul'da buluşacak. Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim fuarı 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile gelişmiş batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başardığını ifade eden Koca, "Bu yıl itibari ile HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde Türkiye, 2 hastane seviye 7 ve 164 hastane seviye 6 olmak üzere toplamda 166 kağıtsız hastane ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı." dedi.

Koca, "Avrasya bölgesinden yaklaşık 65 ülke sağlık bakanı ve üst düzey heyetini Bakanlığımızın davetlisi olarak HİMSS Avrasya Sağlık Teknolojileri Konferansı ve Fuarı kapsamında ekim ayında İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısının dünyaya anlatılması ile sağlık turizmi potansiyelinin katlanarak artacağını belirten Koca, bu alanda ekonomik potansiyele daha çabuk ulaşacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber