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Sağlık
DHA 08.09.2023 15:22

Türkiye'de son 8 yılda yaklaşık 137 bin kişi sigarayı bıraktı

2015 yılından itibaren ALO 171'i arayan 136 bin 961 kişinin sigarayı bıraktı.

Türkiye'de son 8 yılda yaklaşık 137 bin kişi sigarayı bıraktı
[Fotograf: TRT Haber]

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı Mücadele Daire Başkanlığı Danışma ve Destek Hatları Birim Sorumlusu Şengül Sevim, bu yıl 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye' ana temasıyla kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Sevim, toplantıda, tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenleri teşvik etmek ve bırakma kararı alanlara destek olmak amacıyla hizmet veren Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"1 yıl boyunca takip ediliyor"

2023 yılı itibarıyla günlük 1000 ile 1500 arasında çağrı aldıkların söyleyen Sevim, şöyle devam etti:

"Görüşmelerde bireyin ihtiyacı doğrultusunda, tütün ürünü kullanımının zararları hakkında bilgi verilmekte ve nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık ölçeği uygulanmaktadır. Uygulanan ölçek sonucunda, bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlar için danışanın da istemesi halinde kişiye özel sigara bırakma planı yapılmakta, bağımlılık düzeyi yüksek olan danışanlar ise hekim kontrolünde sigarayı bırakmaları için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgilendirme yapılarak sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmektedir.

Ayrıca sigara bırakma polikliniğine yönlendirilen danışanların, arzu etmeleri halinde randevuları da Danışma Hattı tarafından alınmaktadır. Sigara bırakma planı yapılan kişiler onay vermeleri halinde Danışma Hattı tarafından yapılan geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip edilmekte ve sigara bırakma sürecini sürdürmesi için desteklenmektedir. 2015 yılından itibaren sigara bırakma planı yapılarak 136 bin 961 kişi, 1 yıl boyunca izlendikten sonra sigarayı bıraktığı izlenmiştir. Ülke genelinde 467 bırakma polikliniğinde, konuya özel eğitim almış hekimlerimiz tarafından sigara bırakma hizmeti sunulmaktadır` ."

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