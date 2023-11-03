Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...

Türkiye’de 1400 kişi büyük bir umutla kalp nakli bekliyor. Onlardan biri de 31 yaşındaki Ilgın Uludağ...

Ilgın, 2 yıldır kalp yetmezliğiyle mücadele ediyor. Üniversiteyi bırakmak zorunda kalan genç adam çalışamıyor. Uludağ'ın tek isteği kalp bağışıyla yeniden hayata tutunmak.

"Hayatımı çok kısıtlıyor yani. Bir sürü şeyi çok kısıtlıyor ve beni yoruyor, çok yoruyor. Komplikasyon çıkıyor. Hastaneye gitmek zorunda kalıyorsun. Apar topar. Sürekli geri kalıyorsunuz derslerden de. Bir süre sonra bu da beni yordu ve bırakmak zorunda kaldım sizin alacağınız en ufacık karar bizim hayatımızı çok olumlu yönde bizi etkileyebilir ve bizi tekrar hayata ç umutla geri bağlayabilir diye düşünüyorum"

2023 yılında 36 kalp nakli yapıldı

Pandemi öncesinde kalp nakilleri yılda 86’ya kadar yükselmişti. Salgın döneminde durma noktasına geldi.

Koşuyolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde kalp nakli bekleyenlerin sayısı ise 220. 2023 yılında ise 36 kalp nakli gerçekleştirildi. Bu sayının 100’ün üzerinde olması gerekiyor.

Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Sabit Sarıkaya, Sarıkaya "Karaciğer nakilleri kalp nakillerinin sayısının 4 bin 300 civarında olduğu izlenmekte. Bunlardan içerisinde de kalp nakli sadece 26. Kalp nakli yapabilmemiz için ya da organ nakli yapabilmemiz için bizim organ bağışına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Organ bağışı sadakadır, dinen bir engel yoktur"

Türkiye’de yaklaşık 23 bin kişi organ nakline ihtiyaç duyuyor. Her bağış, hayat kurtarıyor. Bu konuda ilahiyatçılar da çağrı yapıyor organ bağışında dini bir sakınca olmadığı vurgulanıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç da organ bağışının dinen bir engeli olmadığını belirterek, "Bir organ bağışıyla pek çok insanın sıkıntısı giderilebilir. Bu da belki de ahirette bizim sıkıntılarımızın gitmesine vesile olacaktır. Organ bağışı sadakadır. Candan cana güzel bir sadakadır. Dinen organ nakli önünde bir engel yoktur. Organ nakli caizdir" diye konuştu.

Kamera: Ahmet Uğur