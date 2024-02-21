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Sağlık
AA 21.02.2024 13:21

Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut oldu

Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Kılıç'ın 4 organı, çeşitli illerdeki hastalara nakledilecek.

Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut oldu

Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, korneaları ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

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Bilecik Organ Nakli Trafik Kazası
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