Trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut oldu

Osmaneli-Bilecik kara yolunda 14 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesinin onay vermesi sonucu Kılıç'ın karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine, korneaları ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.