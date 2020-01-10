Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olarak doğan 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, Abuja'daki devlet hastanesinde ameliyata alındı.

Baş Cerrah Emmanuel Ameh, 12 saat süren operasyona 78 doktorun katıldığını söyledi. Ameliyatın maliyeti 55 bin doları buldu. Ancak, Ameh ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını belirtti.

Ameliyat öncesi ikizlerin 15 ay süreyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Siyam ikizi nedir?

Siyam ikizler bir diğer adıyla yapışık ikizler, tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen bir durum.

Bölünme evresine göre bebekler, değişik bölgelerden birbirlerine yapışık oluyor. Bazen bir organı paylaşarak da gelişebiliyorlar.

Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri her zaman aynıdır.

Siyam ikizleri nasıl tedavi ediliyor?

Siyam ikizlerini birbirinden ayırmak için çeşitli ameliyatlar yapılsa da riskli olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Bebekler doğduğunda birtakım tanılar konuluyor. Bu bilgilere göre doktorlar ameliyata gerek olup olmadığına karar veriyor.

Kaynak: TRT Haber