Aşırı şeker, karbonhidrat ve işlenmiş gıdalar psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.

Hamburger, cips, gazlı içeçekler... Hamur işleri ve şekerli gıdalar...

Fast food ve besin değeri düşük sağlıksız yiyecekler kalp, şeker, tansiyon gibi hastalıkların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da tetikliyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Erkan Yüce, "Kavrulmuş, şekerli, işlenmiş gıdaların içerisine raf ömrünü uzatabilmek için, lezzetini artırabilmek için pek çok katkı maddesi konuluyor. Dolayısıyla kişiler bunları tükettiklerinde biyokimyasal hormonal döngüleri etkileniyor" dedi.

Vücut ve ruh sağlığını koruyor

Amerika'da yapılan bir araştırmada, sağlıksız beslenmeyle depresyonun bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunda sağlıksız yiyeceklerin vitamin ve minerallerden eksik olmasının etkisi büyük.

Dr. Arzu Erkan Yüce, "B12 eksikliğinde ciddi oranda şizofreni benzeri bulgular görebiliyoruz. Ya da demir eksikliğinde ağır depresyon bulguları bulabiliyoruz. Bir grup insan var ki örneğin hamur işini kestiği zaman anksiyete belirtileri dediğimiz kaygı belirtileri ya da depresyon belirtilerinde hafifleme görülebiliyor" diye konuştu.

Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmenin vücut ve ruh sağlığını koruduğu görüşünde.

Ayrıca, sağlık için yılda bir kez B12, folik asit ve tiroit fonksiyon testi yaptırılması öneriliyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa

Kurgu: Sacide Demirtaş