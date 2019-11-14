Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi çalışanlarınca "Bir bağış bir hayat kurtarır" sloganı ile toplumda organ bağışı duyarlılığını artırmak için hastaneler, alışveriş merkezleri ve kentteki çeşitli alanlarda stantlar açılarak bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Vatandaşların organ bağışçısı olması istenilen 7 günlük çalışma sonunda 110 kişi bağışçı oldu.

BEAH Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Aras,BEAH Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin uzun yıllardır hizmet verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Sonuç olarak 110 bağışçı kazandık"

Organ bağışına dikkati çekmek amacıyla hastane ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde stant açıp halkı bilgilendirdiklerini anlatan Aras, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası ile devamında çeşitli etkinlik düzenledik. Etkinliklerimize hastanedeki personelimize organ nakli ve bağışının öneminden bahseden eğitimler ile başladık. Sonraki günlerde ise stant açıp hasta ve yakınlarını bilgilendirdik. Sonuç olarak 110 bağışçı kazandık" dedi.

Aras, ülkede 28 bin kişinin organ nakli beklediğini ifade ederek, organ bağışı konusunda vatandaşların daha duyarlı davranmalarını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Organ bağışında tüm kurumlar ve herkese seferber olmalı

Organ bağışında sadece sağlıkçıların değil tüm kurumların seferber olması gerektiğini vurgulayan Aras, "Halkımız bilgilendikçe, eğitimler düzenlendikçe bağışçı sayısında artışlar olacaktır, bu sorunun çözülmesi ancak eğitimle mümkün. Dinimiz bize organ bağışını yasaklamıyor, bilakis sevap olduğunu bildiriyor" dedi.

Bu konuda din görevlilerine, eğitimcilere büyük görev düştüğünü anlatan Aras, "Organ bekleyen çok insan var, bağış yaparak nakil bekleyenlerin bayram görmelerine sebep olabiliriz. Organlarımız toprak olmasın, organ bağışlayarak cana can katabiliriz" sözlerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA

