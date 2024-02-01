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Sağlık
AA 01.02.2024 11:10

Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ile kuruluşlarının iş ve işlemlerinin elektronik ortamda tek çatı altında toplanmasını sağlayan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemini hizmete sundu.

Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
[Fotograf: AA]

Bakanlık, sağlık çalışanları ile sağlık kuruluşlarının işlemlerini kolaylaştırmak, tek çatı altında hızlıca yürütülmesini sağlamak amacıyla "EKİP" ismi verilen yeni platformu hayata geçirdi.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve bir süre önce kullanıma sunulan platformda bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki işe alım, atama, görevlendirme, nakil, yer değişikliği, emeklilik, özlük, maaş, sağlık personelinin hizmet puanı gibi tüm işlemler yürütülecek.

Ayrıca EKİP ile özel sağlık tesislerinin ruhsatlandırma süreci, hekim kadroları, çalışan hekim bilgileri, personel ayrılış-başlayış işlemleri, sağlık kuruluşu mahal listeleri, sağlık kuruluşu donanımları, denetim işlemleri, faaliyet izin belgeleri gibi tüm süreçlerin başvuru ve takip işlemleri kayıt altına alınıp takip edilecek.

Sağlık çalışanları için sosyal ağ olarak kullanılabilecek

Sistem sayesinde sağlık çalışanları özlük işlemlerini elektronik ortamda, tek bir platform üzerinden yürütebilecek.

Sağlık çalışanları ve bakanlık bünyesindeki diğer yetkililere sosyal ağ ortamı da sunan EKİP'te takvim, metin, fotoğraf ya da video halinde ileti paylaşımı, interaktif eğitim, konu bazlı grup oluşturma ve gruplar üzerinden etkinlik duyurusu yapma, anket oluşturma, mesaj gönderme, izin verildiği ölçüde kariyer bilgilerini paylaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi özellikler de bulunuyor.

Uygulamaya, Sağlık Bakanlığı çalışanları ve bakanlıkça diploması tescil edilmiş sağlık çalışanları, kurumsal e-posta adresi, e-imza veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.

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