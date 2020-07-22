Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasıyla ilgili verileri paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz."