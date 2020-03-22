Sağlık Bakanlığından raporlu ilaç hatırlatması
Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.
Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtildi.
RAPORLU İLAÇ TEMİNİ— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 21, 2020
Kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerlidir. pic.twitter.com/OTeIa3zGAO
Açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerli olduğu aktarıldı.
Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişilerin, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabileceği ve bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemesi gerektiğine yer verildi.