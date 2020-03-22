Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtildi.

RAPORLU İLAÇ TEMİNİ



Kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerlidir. pic.twitter.com/OTeIa3zGAO — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 21, 2020

Açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporlar geçerli olduğu aktarıldı.

Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişilerin, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabileceği ve bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemesi gerektiğine yer verildi.