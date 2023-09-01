Robotik Cerrahi Zirvesi İstanbul'da başladı

Koç Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi'nin işbirliğinde Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen zirve kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Zirve başkanı ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusef Kudsi, sektördeki uzmanların, öğrenmek isteyenlerin bir araya geldiği zirveyle robotik cerrahi alanında bir öğrenme merkezi kurmak istediklerini söyledi.

Buranın, yakın coğrafyanın tamamı ile Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri için bir merkez noktası haline gelmesini istediklerini dile getiren Kudsi, "Türkiye'nin, robotik cerrahi bağlamında çok iyi işlere imza atacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Robotik cerrahi sağlık turizminde Türkiye'nin üs haline gelmesi için avantaj

Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık ise robotik cerrahinin Türkiye'nin sağlık turizmi alanında bir üs haline gelmesi açısından ciddi bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Balık, yapay zeka ve robotik cerrahi birleştiğinde insanın bunun dışında kalacağı düşüncesinin yanlış olacağını belirterek, "En az hatayla en iyi sonucu elde etmek için bir sürü datanın toplanması gerekiyor ve robotik cerrahide bu dataları almak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, Türkiye'de robotik cerrahinin başarıyla uygulanabildiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında çok iyi yerdeyiz, özellikle bazı alanlarda liderliğimiz de var. Mesela kalp damar cerrahisinde çok iyi yerdeyiz, artı kolorektal cerrahide iyi yerdeyiz, yani dünyada ne yapılıyorsa Türkiye'de de aynı şey yapılıyor. Fıtık cerrahisinde iyi yerdeyiz, benzeriz. Transplant cerrahisinde de son zamanlarda iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz. Özellikle böbrek transferinde, ürolojide zaten bu konuda en iyi deneyimli hocamız Prof. Dr. Ali Rıza Kural öncülerden birisidir. Dünyaca da ünlüdür. Dolayısıyla robotik cerrahi Türkiye için yeni değil."

Yarın da devam edecek zirvede, robotik cerrahi ile organ nakilleri, kolorektal, karaciğer, pankreas, safra kesesi, gastrointestinal ve karın duvarı ameliyatlarındaki son gelişmeler dünyanın önde gelen robotik cerrahlarının katılımıyla ele alınıyor.