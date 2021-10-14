İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini söyledi.

Erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da hastalığın ilk zamanlara göre daha fazla görülmeye başladığını anlatan Şener, COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatan bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün aşırı kilolu veya obez sınırında olan gençler olduğuna dikkat çekti.

"Sadece COVID-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var"

Bu yaş grubunda obezitenin risk faktörü olmasının kendileri için sürpriz olmadığını anlatan Şener, şunları söyledi:

"Bu kişilerin, aktif diyabetleri, şeker hastalığı olmasa bile buna eğilimleri oluyor. Bu hasta grubundaki kişilerde sadece COVID-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var. Obezlerde kilodan kaynaklı ortaya çıkan solunum sıkıntısının daha ağır olması ya da solunum sıkıntısının hızlı ilerlemesi, aniden kötüleşmesi söz konusu. Bu nedenle ekstra dikkatli olmaları gerekir."

Obezlerin kesinlikle aşılanması gerektiğini anlatan Şener, "Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi ve Sağlık Bakanlığının veri tabanına baktığımız zaman kilolu bireyler, neredeyse 65 yaş üstü bireyler kadar riskli durumdalar. Yoğun bakıma yatış oranı yüksek. Dolayısıyla 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. COVID-19 salgını sürecinde önümüz kış dönemi olduğu için obezlerin özel olarak aşılanması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığının 12 yaş üstü tüm bireylere aşı tanımı yaptığını hatırlatan Şener, aşılanan kişilerin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.