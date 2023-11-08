MS hastalarına ağrı kesici giysi

Nörolojik hastaların tedavisi ve teknolojik rehabilitasyon alanında çalışmalar yürüten, HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kılınç, giyilebilir teknolojilerin özellikle son 10 yıldır araştırmacıların ilgi odağı haline geldiğine dikkati çekti.

Kılınç, "Hem araştırmacılar hem de sağlık politika belirleyicilerinin öngördüğü şu; gelecek 10 yıl içerisinde giydiğimiz kıyafetler mutlaka bize sağlık verisi verecek. Kimisi solunum kontrolümüzle ilgili bilgi verirken, kimisi ateşimizi ölçecek kimisi de tedavi edecek. Bu anlamda dünyada yoğun bir yarış var, kıyafetlerle ilgili teknolojik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Giyilebilir teknolojinin, fizik tedavi özelindeki çalışmalarının ise kronik sağlık problemlerine yol açan nörolojik hastalıklara yoğunlaştığını anlatan Kılınç, hastaların yaşam kalitesini artıracak cihazların tedavide büyük önem taşıdığını vurguladı.

Elektrik akımlarıyla hastadaki kasılmaların azaltılması amaçlanıyor

Prof. Dr. Kılınç, bu kapsamda "biyonik giysi" veya "teknolojik giysi" olarak da adlandırılan, yeni bir giyilebilir teknoloji ürününe yönelik klinik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an 'mollii suit' isimli, giyilebilir teknoloji ürünü bir cihazın klinik çalışmalarını fakültemizde sürdürüyoruz. Eşofman altı ve üstü gibi düşünebileceğiniz normal bir kıyafet bu, içerisinde elektrotlar var. Hastalarımızın klinik değerlendirmelerini cihaza giriyoruz, sonrasında ise cihaz kendi kendine hangi kaslara ne kadar akım vermesi gerektiğini tespit edip, uyguluyor. Bu esnada hasta sadece yatar pozisyonda dinleniyor. Burada amaç cihazın gönderdiği elektrik akımlarıyla hastadaki kasılmaların azaltılmasını sağlamak."

"Hastalarımız ağrı ve kasılmalarının azaldığını bildirdi"

MS hastalarının kasılmalar sebebiyle yürüme, kollarını kullanma zorluğu yaşadığına işaret eden Kılınç, kasılmaların azaltılabilmesinin bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılınç, "Klinik çalışmasını sürdürdüğümüz teknolojik giysi kasılmaları önlemeye yönelik geliştirilen bir ürün. Çalışmada yaklaşık 50 MS hastasını tedaviye almayı planlıyoruz, şu ana kadar da 8 hastamızın tedavisini bitirdik, devam eden hastalarımız da var. Tedavisi tamamlanan hastalarımız olumlu geri dönüşlerde bulundular. Günlük yaşamda daha rahat ettiklerini, ağrı ve kasılmalarının azaldığını, özellikle geceleri daha rahat uyuyabildiklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Klinik çalışmada hastaların biyonik giysiyi haftada 3 gün, birer saat giydiğini aktaran Kılınç, "Bu teknolojiyle ilgili klinik çalışma ülkemizin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde, farklı nörolojik hastalıklar üzerinde de devam ediyor. Bizim çalışmamız yaklaşık 8 ay sürecek, ardından verileri toplayıp çalışmanın sonuçlarını bilimsel dergilerde yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

"MS nedeniyle yatalak kaldığım dönemler oldu"

Biyonik giysiyi kullanan 32 yaşındaki İsmail Kaya, MS teşhisinin 2008'de konulduğunu bildirdi.

Hastalığının ilk olarak "düşük ayak" problemiyle kendini gösterdiğini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalığım biraz agresif ilerliyordu. MS nedeniyle yatalak kaldığım, akülü sandalye kullandığım dönemler de oldu. Burada hocalarımızın uyguladığı tedavilerle her kötüleştiğimde tekrar ayaklanabildim. Bu teknolojik giysiyi ise yaklaşık 8 hafta kullandım. Kullandığım süreçte daha rahat yürüyebildiğimi, kasılmalarımın rahatladığını fark ettim."