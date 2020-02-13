Dayanılmaz ağrıların çözümünde, algoloji bilimi sayesinde büyük yol katedilebiliyor.

Vücudun her noktasında bazı hastalıklara bağlı dayanılması zor ağrılar olabiliyor. 36 yaşındaki Selin Elçin Gür de ağrı çekenlerden sadece biri.

Gür, ağrının ilk olarak diş ağrısıyla başladığını, sonraysa kulağına geçtiğini söyleyerek, "Tanı 'Glossofaringeal Nevralji' olarak belirlendi. Dilimin kökünün ağrıdığını hissettiğimde bu teşhis konuldu. Bu haftaki 6. seansım olacak geçtiğimiz haftaki seansımda daha çok fayda gördüm" dedi.

6 aydan uzun süren kronikleşmiş ve hayatı adeta kabusa çeviren ağrılar, İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bölümünde giderilmeye çalışılıyor. Burada hem ilaç tedavileri hem de girişimsel bir takım yöntemler uygulanıyor.

Kronik ağrılar büyük oranda giderilebiliyor

Algoloji bölümünde ağrıya neden olan hastalıkların hem teşhisi konuluyor hem de tedavisi gerçekleştiriliyor.

Algoloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Bize baş ağrıları omurga ağrıları, halk arasında bel fıtığı, bel kayması, boyun fıtığı gibi tanımlanan omurga kaynaklı ağrılar, yüz ağrıları kliniğimize çok refere edilir" dedi.

Algoloji kliniğinde girişimsel işlemler ameliyathane şartlarında gerçekleştiriliyor.

Dr. Halil Çetinkök, sinirleri anestezi ilaçları ile rahatlatabildiklerini söyleyerek, "Ya da radyofrekans benzeri sinirin iletisini uzun soluklu sakinleşecek, rahatlatacak cihazlardan faydalanıyoruz" diye konuştu.

Bu yöntemlerle ve kişiye özel tedavilerle kronik ağrılar büyük oranda giderilebiliyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay