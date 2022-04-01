Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, COVID-19 salgını döneminde ilaç ve tıbbi malzeme erişiminde sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu dönemde hastanelerde ek yük ve yoğunluk yaşanmaması açısından süreli/süresiz, tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.

Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm SAĞLIK RAPORLARI YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2022

Bakan Koca'nın duyurusuyla, geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporları 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilecek.

Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülecek.

İstirahat rapor işlemleri genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülecek.