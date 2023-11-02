Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 02.11.2023 13:05

Kök hücre nakli umut oldu: Kendi kök hücresiyle hastalığını yendi

Lenfoma kanseri ile mücadele eden 40 yaşındaki Erdem Sarıtarla, şifayı kendi kök hücresinde buldu. İstanbul'da tedavi gören yüzde 60 zihinsel engelli Sarıtarla, otolog kök hücre tedavisi ile hastalığını yenmeyi başardı.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Kök hücre nakli bağışı, dünya genelinde özellikle kanser hastaları için hayati önem taşıyor.

Ülkemizde kök hücre bağışı Kızılay ve Türkkök öncülüğünde gerçekleştirilirken başarılı nakil oranı günden güne artıyor.

Kimi hasta aile bireylerinden, kimi çevresinden, kimi ise hiç tanımadığı bir insan aracılığıyla yeniden hayata tutunuyor. Yüzde 60 zihinsel engeli bulunan Erdem Sarıtarla ise kendi hastalığına kendi kök hücresi ile derman oldu.

Kök hücre nakli umut oldu: Kendi kök hücresiyle hastalığını yendi

Hastalığını iki kere yendi

40 yaşındaki Erdem Sarıtarla’ya 2018 yılında lenfoma teşhisi konuldu.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Sarıtarla’nın hastalığı babasını kaybetmesinin ardından nüksetti.

Annesi Münevver Yanık ile bu kez Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne başvuran Erdem Sarıtarla’ya kendi kök hücresi şifa oldu.

Prof. Dr. Şeniz Öngöre ve Doç. Dr. Mesut Ayer kendisine otolog kök hücre nakli denilen tedaviyi uyguladı ve Sarıtarla bugün yeniden sağlığına kavuştu.

Kök hücre nakli umut oldu: Kendi kök hücresiyle hastalığını yendi

Önce kemoterapi sonra kök hücre nakli

Öncelikle kurtarma tedavisi ile işe başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Mesut Ayer, çeşitli tetkiklerden sonra otolog kök hücre tedavisinin uygun olacağını kararlaştırdıklarını söyledi.

Ayer, toplanan kök hücrelerin ardından kemoterapi tedavisine başladıklarını belirtip sonraki süreci şöyle anlattı: 

“Bu kemoterapi hastalığı remisyona sokuyor. Bunun ardından topladığımız kendi kök hücresini geri veriyoruz ki hasarlanmış kemik iliği tekrar yeşerip çalışmasına devam etsin. Bu arada da hastalık tedavi olmuş oluyor.”

Kök hücre nakli umut oldu: Kendi kök hücresiyle hastalığını yendi

Burada bir aile olduk

Annesi Münevver Yanık, Erdem’in kendisi için çok önemli olduğunu söylüyor. “Erdem benim için bazen 4 bazen 40 yaşında. Birbirimize destek oluyoruz. Birbirimiz için yaşıyoruz” diyor.

Kök hücre nakli umut oldu: Kendi kök hücresiyle hastalığını yendi

Hem doktorlara hem de hastane personeline minnettar. Tedavi sürecinde her biri ile aile gibi yakın olduklarını anlatıyor:

“Temizlik, hijyen… Her şey çok güzeldi. Anlatamam. Ana yemekleri, ara öğünleri hep düzenli geldi. Doktorlarımız, hemşirelerimiz devamlı ilgilendiler. Biz burada bir ay boyunca bir aile olduk.”

Her hastanın Erdem kadar şanslı olmadığı söyleyen anne Münevver Yanık, kök hücre bağışı bekleyen binlerce hasta için herkesi Kızılay kan verme noktalarına davet etti.

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Kızılay
Sıradaki Haber
Vakaları inceleyerek kanser türlerinin haritasını çıkardılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
TBMM'de kan bağışı kampanyası başlatıldı
13:29
Gaye Erkan: Dezenflasyona başlama zamanı mayıstan sonra olacak
13:26
Uşak'ta yaklaşık 10 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
13:22
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
13:21
İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu
13:08
Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
İsrail'in Cibaliye'ye düzenlediği saldırının ardından
İsrail'in Cibaliye'ye düzenlediği saldırının ardından
FOTO FOKUS
İsrail işgalinin kanıt fotoğrafları
İsrail işgalinin kanıt fotoğrafları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ