52 yaşındaki Fatma Kırçe, geçtiğimiz ay bir gece dayanılmaz göğüs ağrısıyla uyandı. Sırtına ve sol kol dirsek bölgesine kadar inen ağrılar nedeniyle kolunu hissetmeyince acile gitti. Burada yapılan testler kalp krizini gösterirken Kırçe, daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

Hastanın kendilerine nefes darlığı, göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetiyle geldiğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yapılan tespitlerle ilgili şu bilgileri verdi;

Daha önce başka bir hastaneye gitmiş. Tahliller yapılmış, o tahliller sonucunda da kalp krizi geçirdiğini söylemişler ve hemen anjiyoya almak istemişler. Tabii hastanın kan sonuçlarına bakınca, gerçekten de hem EKG'sinde hem de tahlillerinde kalp krizi geçiriyor görüntüsü vardı.

"Büyük bir üzüntü, stres gibi aşırı yoğun duygusal durumlar sonucunda ortaya çıkar"

Yaptığımız anjiyoda, kalp damarları tamamen normal çıktı. EKO'suna baktığımızda, kalbin yapısına boya verip baktığımızda, kalbin ucunda bir balonlaşma vardı. Bu bizim 'Takotsubo' dediğimiz bir sendromdur. Damarlar genellikle normaldir ve büyük bir üzüntü, stres gibi aşırı yoğun duygusal durumlar sonucunda ortaya çıkar. Geçici olarak kalbi bozan bir durumdur. Halk arasında da kırık kalp sendromu olarak biliniyor. Aşırı üzüntülü durumlarda adrenalin dediğimiz hormon çok fazla salgılanıyor. Aşırı üzüntü, aşırı sevinç gibi durumlarda herkesin o hormonlara verdiği cevap farklı oluyor.

Bazı hastalarda çok aşırı stres olduğu için kalp aşırı yanıt verebiliyor. Bunda da kalp krizi ya da kalp yetmezliği tedavisindekine benzer ilaçlar kullanılıyor. Ama bir müddet sonra kendiliğinden geçiyor hastalık. Bazen birkaç ay sürebiliyor. Ama genellikle normale dönüyor. Kalp krizinde, damarlarda yüzde 100 tıkanıklık söz konusudur ve kalbin bir bölgesinde ölüm meydana geliyor bu nedenle. Yani kalbin dokusu zedeleniyor. Bunun da geri dönüşü olmuyor. Ama bu hastalıkta damarlar normal olduğu için, kalbin dokusu tamamen normale dönüyor. Yani kalp yetmezliği gelişmiyor." dedi.