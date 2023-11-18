İzmir Şehir Hastanesi'nde "Aile Oteli" hizmete girdi

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip sağlık komplekslerinden oluşan ve bir ay önce hizmet vermeye başlayan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor.

İzmir'in yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlerden de başvuru alan hastanede konaklama ihtiyaçlarına yanıt veren otel de bulunuyor.

Hastane binasının 11. katında yer alan "Aile Oteli", 18 odadaki 40 yatağıyla hasta yakınlarına ücretsiz hizmet sunuyor.

Erişkin ve yeni doğan yoğun bakımda kalan hastalarla şehir dışından sevkle gelen hastaların yakınlarına öncelik sağlanan otelde konaklamak için başhekimliğe başvurulması gerekiyor.

Hasta yakınlarının yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı otelde kütüphane, çamaşırhane ve sosyal alanlar da bulunuyor.

"Kalma süreleriyle ilgili bir sınırlama koymadık"

Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanelerinin hizmete başladığı 16 Ekim'den bu yana yaklaşık 100 bin hastaya hizmet verdiğini, 1000'den fazla ameliyat yapıldığını söyledi.

Hastanede hizmete giren Aile Oteli'nin de İzmir'de bir ilk olduğunu ifade eden Gökalp, şunları kaydetti:

"Hasta yakınlarına ücretsiz şekilde konaklama ve yemek imkanı sunuyoruz. Hasta yakınlarımızın konforu için hastane yönetimi olarak her türlü şart sağlanmıştır. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık, kalma süreleri hastanın ne kadar yattığıyla ilişkili. Mesela bazı hastalar kanser tedavisi görüyor uzun kalıyor. Hasta yakınlarının kalma süreleriyle ilgili bir sınırlama koymadık. Büyük bir hastane olduğumuz için şehir dışından gelen çok hastamız var. Gerek sevklerle gerekse kendi imkanlarıyla gelen hastalar, uzun süre yatması gerektiği zaman mağduriyet oluşuyordu. Bu otel sayesinde insanların mağduriyeti giderildi. Hasta yakınları verilen hizmetten memnun."

"Burası olmasaydı, hastane dışında oturacaktık"

Hasta yakını 63 yaşındaki Nezaket Kaya, İzmir'de yaşayan kızının 9 gün önce beyin kanaması teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladığını ifade etti.

Eşi Mustafa Kaya ile Çorum'dan geldiklerini anlatan Nezaket Kaya, "Otel konforlu, bize de iyi bakıyorlar. Burası olmasaydı, hastane dışında oturacaktık. Sonra gidip bir akrabamızın evinde kalacaktık. Allah razı olsun. Güzel yapmışlar, memnun olduk. Kızım aşağıda yatıyor. En ufak bir şey olsa yanına inmemiz daha kolay." diye konuştu.

Mustafa Kaya da hastane bünyesinde Aile Oteli bulunduğu öğrendiğinde çok sevindiğini söyledi.

İzmir Şehir Hastanesi'ni çok beğendiğini anlatan Kaya, "Başhekimden başlayarak tüm hastane personeline teşekkür ederim. Bizi çok iyi karşıladılar. Aile Oteli çok güzel olmuş. Düşünenlerden Allah razı olsun." dedi.