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Sağlık
AA 02.04.2025 15:49

İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

İstanbul'da geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuk otizm spektrum bozukluğu açısından tarandı. Taramalarda aile hekimleri 4 bin 900'ünü 'riskli' olarak değerlendirdi.

İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi. 20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımız, erken tanı için muayeneler yaparak çocuklarımızı eğitime yönlendiriyor."

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