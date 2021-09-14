Kısıtlama olmamasına ve delta varyantına rağmen 3 haftadır hastaneye başvurular ve yatışlar stabil gidiyor. Başvurularda aşının etkisini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, TRT Haber'de değerlendirdi.

"Aşısız dönemde bu varyantla karşılaşmış olsaydık şu anda 60 binli, 100 binli rakamları günlük vaka sayısı olarak konuşuyorduk" diyen Tükek, bu durumun bize bazı ipuçları gösterdiğini söyledi.

"1 aydan beri stabil giden bir hasta yatış oranları, başvuru oranları var. Vaka sayısını ve ölüm rakamlarını ayrı tutuyorum, onlar için farklı özellikler var ama bu şekilde yatan hasta sayısında bir azalma meydana gelirse ve aşağıya doğru yön devam ederse ölüm sayılarına da bu tabii yansıyacak. Hem yoğun bakımlar rahatlamış olacak hem günlük kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı da azalmış olacak."

-Aşılama daha da artarsa vakalara nasıl yansır?

-Önümüzdeki aylarda salgınla mücadele için nasıl bir tablo bekleniyor?



Hastanelere başvurularda aşının etkisini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/uaay7KYXWg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2021

"Aşılama ile virüsün bulaştırıcılık hızı azalıyor"

İstanbul'da bir süredir yatan hasta sayılarında artış gözlenmediği bilgisini veren Tükek, "Yeni servisler çok fazla açılmadı, bu tabii iyiye işaret. Aşılama nedeniyle aslında virüs bir yerde takılıyor. Aşı olan insanlar da enfekte olabiliyor ama onlar diğerleri gibi 15-20 gün virüsü bulaştırmıyorlar. Çok daha kısa sürede iyileştikleri için 3-5 gün içerisinde onlar da düzeliyorlar, virüs negatif hale geliyor. Aslında virüsün bulaştırıcı özelliği azalmış oluyor" dedi.

Önümüzdeki süre içerisinde çift doz aşılamanın da belli bir seviyeye gelmesiyle bu kişilerde de virüsün takılacağını söyleyen Tükek, şu bilgileri verdi:

"Vaka sayısında azalmayı göreceğiz. Önce vefat sayılarında bir azalma önümüzdeki birkaç hafta içinde olmasını bekliyoruz. Daha sonra da aşılama belli bir seviyeye geldikten sonra da vaka sayısında bir azalmaya doğru gidecek. Delta varyantı veya daha sonra gelecek daha şiddetli hastalık yapabilecek varyantlara karşı belli seviyede antikoru mutlaka tutturmanız gerekiyor."

"3. dozların da belli bir süre içerisinde yapılmasını öneriyoruz"

Rahatlama için önümüzdeki yaz aylarını işaret eden Tükek, "Daha az önemsenen bir virüs haline dönme ihtimali var. 6. aydan sonra mRNA aşılarında da azalma oluyor, özellikle kronik hastalığı olan kişilerde 3. hatırlatma dozuna ihtiyaç oluyor. Yüksek virüs aktivitesinin olduğu dönemlerde antikor seviyesini ne kadar yüksek tutarsak o kadar başarılı olma şansımız olduğu için aşı varsa mutlaka 3. dozların da belli bir süre içerisinde yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Türkiye'de şu ana kadar yapılan toplam aşı sayısı 102 milyon 907 bin 793. 1. doz uygulanan kişi sayısı 51 milyon 943 bin 363 iken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 873 bin 351.