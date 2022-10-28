Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İnme Merkezi'ne 112 ile gelen hastalara dakikalar içinde müdahale ediliyor, hastalar dakikalar içinde eski fonksiyonlarını kazanıyor.

66 yaşındaki emekli öğretmen Demir Ali Yüksek de o hastalardan biriydi.

Beynine pıhtı attı

Demir Ali Yüksek, arkadaşları ile otururken, aniden fenalaştı. Hemen 112’ye haber verildi. Hastaneye geldiğinde sol tarafını hareket ettiremiyor, konuşamıyordu. Çünkü beynine pıhtı atmıştı. Hastaya 6 - 7 dakikalık müdahaleden sonra ise durum değişti.

Acil müdahaleyle eski sağlığına kavuştu

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Gürkaş konuyla ilgili şunları söyledi:



"Hastanemizde acil serviste çok hızlı tetkikleri yapıldıktan sonra biz de hastayı anjiyografi ünitesi alıyoruz ve tıkalı damarı açıyoruz ve hasta anjiyo masasında yaklaşık 6-7 dakikalık bir müdahale sonrasında anjiyo masasında düzelmeye başlıyor ve hasta şu anda eski sağlığına kavuşmuş durumda."

İnme, engelli kalmanın da en önemli nedeni.

Zamanında müdahaleyle hasta yatalak olmaktan kurtuldu

Doç. Dr. Gürkaş, erken müdahaleyle hastanın eski sağlığı kavuştuğunu söyledi.

İnmede ilk 6 saat içinde müdahale hayati öneme sahip. Kollarda, bacaklarda güçsüzlük, konuşamama gibi durumlarda, yapılacak ilk şey 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek.

Sağlık ekipleri, bu hastaları inme merkezine götürerek acil müdahale edilmesini sağlıyor.

Kamera: Muratcan Reyhan