Gün içinde kimi litrelerce su içiyor, kimi de su içmeyi unutuyor.

Sağlık açısından su miktarı kadar, suyun nasıl tüketildiği de oldukça önemli.

"lık su için" diyen de var "soğuk su metabolizmayı hızlandırır, kilo verdirir" diyen de...

Oda sıcaklığında olan suyun tüketilmesi öneriliyor

Peki içtiğimiz suyun derecesi ne kadar önemli?

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Neslihan Öztürk Aktepe bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Bir kere vücudumuzun bir ritmi var. O ritmi bozmamak için ne çok soğukta yaşayabiliriz ne de aşırı derece sıcakta. 22-25 derece arası çok iyi geliyor yani bu ısıda olan sular aslında sindirim sistemi için, sağlığımız için çok daha iyi. Tercihimiz oda ısısında olan su."

"Sürekli soğuk su tüketmek kan şekeri dengesini bozar"

Soğuk su tüketmek kilo vermeyi hızlandırıyor mu?

Soğuk su tüketmeyle kilo verme arasında bir bağlantı olmadığını belirten Aktepe, "Bir kere çok soğuk su içiyorsanız midenizden su çok çabuk boşalır. Yani kilo vereceğim derken aslında kan şekeri dengenizi de koruyamazsınız" dedi.

Haber: Sabahnur Sayılgan