1 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkıyor, hastalık çok ağır seyrediyor...

Bazı çocuklara mecburen karaciğer naklediliyor. Şu ana kadar 11 ülkede görülen gizemli hepatit virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

"Karaciğer yetmezliğine yüksek oranda sebep oluyor"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Bildiğimiz A, B, C, D, E virüslerine, yani akut hepatit yapan etkenleri dışladıktan sonra aynı klinik seyirle giden ve hatta karaciğer yetmezliğine giden ki karaciğer yetmezliği aslında binde 1'ler civarında bir oran olmasına rağmen oldukça karaciğer yetmezliğine daha yüksek oranda giden bir etken" dedi.

Hepatit karaciğerin iltihaplanmasına yol açan bir virüs. Gizemli hepatit ise şu ana kadar görülenlere benzemiyor. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı hastalığın belirtilerinden.

"Yiyecek, içecek ve ortak kullanılan eşyadan bulaşıyor"

"Yiyeceklerle, içeceklerle, kullanılan ortak eşyalarla yani ağız yolundan o etkenin alınmasıyla bulaşır."

Gizemli hepatit görülen çocukların bazılarında adenovirüs 41, bazılarında ise koronavirüs tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir salgın riski olup olmadığını araştırıyor.

"Yiyeceklerle bulaşan salgın ortaya çıkabilir"

"Virüslerin ortaya çıkması hem ekolojik dengelerle hem ısıyla, yediklerimizle, içtiklerimizle bütün bunlarda da pandemiyle bir değişiklik oldu. Bunların etkisiyle de virüste birtakım değişiklikler olmuş olabilir. Gerçekten hangisi etken önce onu bulmak ve çok iyi takip edip isminin de konması gerekiyor. Çünkü buna göre salgın gene olabilir. Çünkü bu sefer de yiyeceklerle bulaşan salgın ortaya çıkabilir."