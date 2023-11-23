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Sağlık
TRT Haber 23.11.2023 17:28

Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı hastalıkla mücadeleye zarar veriyor

Antibiyotik direnci sağlıkta önemli bir tehdit halini aldı. Gereksiz kullanım nedeniyle özellikle bazı hastalıklarının tedavisinde güçlükler yaşanıyor. 2011'de reçetesiz antibiyotik satılmasının engellenmesiyle birlikte kullanım oranı da yüzde 19 azaldı.

Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı hastalıkla mücadeleye zarar veriyor

Antibiyotik keşfedilmesiyle enfeksiyonların tedavisinde en güçlü silah oldu. Ancak 100 yılda tablo tersine döndü.

Antibiyotik direnci artık ciddi sağlık tehditlerinden biri. Özellikle yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde güçlükler yaşanıyor.

Antibiyotik kullanımı ne kadar sürmeli?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, antibiyotik kullanımının diğer ilaçlar gibi olmadığını ve herkesi etkilendiğini belirterek, "Antibiyotikleri gerekmedikçe asla kullanmayalım" uyarısında bulundu.

Dünyada 2 binli yıllardan itibaren gereksiz antibiyotik kullanımına karşı önlemler artırıldı. Türkiye'de de 2011 yılından itibaren reçetesiz satış durduruldu.

'Aynı antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz'

Reçetelenen antibiyotiğin de etkinliği için doğru kullanılması gerekiyor.

Doktor kontrolü olmadan tekrar kullanım ve dost tavsiyesi antibiyotik konusunda yapılan yanlışların başında geliyor.

Antibiyotiğin her hastalığa göre kullanımının farklı olduğunu aktaran Kara şu ifadeleri kullandı:

"Etken yani neden olan bakteri farklı olduğunda farklı antibiyotiklere ihtiyacımız olabilir. Onun için de bir antibiyotik bu hastalığa iyi geliyor. Bir daha ki seferde de onda onu kullanayım. Her zaman doğru olan bir yaklaşım değil. Hatta zarar verici bir yaklaşım olabilir."

"Antibiyotikleri lavabo ve çöpe atmayın"

Ateş Kara, kalan antibiyotiklerin de sorun teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir sağlık kuruluşuna teslim etmek en doğrusu çünkü çöpe attığımızda veya lavaboya döktüğümüzde de bu çevreye yayılarak oradaki mikroorganizmaların bunu öğrenmesine neden olabilir."

2011 yılından bu yana Türkiye'de antibiyotik kullanımı yüzde 19 azaldı.
 

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