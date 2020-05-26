İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, "Koronavirus Tele Rehabilitasyon Destek Programı" (KOREH), "Egzersiz Eve Sığar" sloganıyla hazırlandı.

Proje, karantina nedeniyle evde kalmak zorunda olan genç, yaşlı, aktivite düzeyi düşük ya da yüksek, kronik hastalığı olan veya hastaneye ulaşamayan vatandaşların egzersizlerinin aksamaması, hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek yeni kas iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla başlatıldı.

Bu kapsamda program içeriğinde kuvvetlendirme, germe, aerobik, solunum egzersizleri, yoga, pilates ve farklı yaş gruplarının evde yapabileceği aktif kalma aktiviteleriyle, spinal kord, inme, bel fıtığı, skolyoz, ankilozan spondilit, osteoporoz, lenfödem gibi hastalıklar için egzersizler de yer alıyor.

Bu sayede ihtiyaç duyulabilecek her konuda yardımcı olmayı sağlayacak geniş bir yelpaze oluşturulurken, egzersizler aracılığıyla COVID-19'un solunum sisteminde oluşturması muhtemel komplikasyonların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

Egzersiz programı genel sağlık durumuna göre belirleniyor

4 Mayıs'ta başlatılan ve günlük ortalama 500 aramanın karşılandığı destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, "850 305 5667" numaralı hattı arayarak başvuru yapabiliyor.

Program kapsamımda fizyoterapist ile yapılan görüşmede kişinin genel sağlık durumuyla ilgili bilgiler alınıyor, bu sayede uygun egzersiz programı belirlenebiliyor.

Vatandaşların aktivite düzeylerini artırmanın yanı sıra bazı spesifik hastalıklara uzaktan destek olmak amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanan egzersiz programları ve videolar, arayan kişinin talebine ve ihtiyacına göre öneriliyor. Uygun programın belirlenip, uzman tarafından anlatılmasının ardından hastaya, video içeriklerine ulaşılabiliceği bir SMS gönderiliyor.

Tüm bunların yanında görüşme sırasında kas iskelet sistemiyle ilgili bir problemin olduğunun belirtilmesi halinde hastanın irtibat bilgileri alınıyor ve daha sonra fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı bir hekim tarafından aranması sağlanıyor.

Videolarla anlatılıyor



Uzman hekimin ulaştığı hastaya egzersiz önerilerinde bulunuluyor, ihtiyaç halinde başvuru sahibi, tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla bir sağlık kurumuna yönlendirililiyor.

Mevcut rehabilitasyon deneyimlerinden de yararlanarak evde en çok egzersiz programına ihtiyaç duyacak hasta gruplarının belirlenmeye çalışıldığı projeyle vatandaşlara, izolasyon sürecinde ev ortamında rahatlıkla yapılabilecek egzersizlerle destek sunulmaya çalışılıyor.

Oluşturulan egzersiz videoları hem anlatımlı hem de uygulamalı olarak hazırlanması dolayısıyla kullanıcıya da büyük kolaylık sunuyor. Egzersiz videolarına İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

Evde hareketsiz kalınmayacak

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Programın amacı evde hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek kas ve iskelet sorunlarının önüne geçmek, mevcut hastalığı olan ve hastaneye ulaşmakta çeşitli nedenlerle sıkıntı yaşayan bireylerin evde yapabilecekleri egzersiz programları ile hastalıklarının ilerlemesinin önüne geçmektir. Ayrıca koronavirüs akciğerlere yerleştiğinden solunum egzersizleri ile akciğerleri kuvvetlendirmek, oluşabilecek veya mevcut nefes darlığının önüne geçmek için solunum egzersizleri de önerilmektedir. Fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz hastalarımızın genel sağlık durumlarını değerlendirerek kişiye özel egzersiz programlarını önermekte; muayene olması veya ilaç tedavisi düzenlenmesi gereken hastalarımızı ise sağlık tesisine yönlendirmektedir."