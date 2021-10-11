Kemikleri güçlendiriyor, kalbe iyi geliyor.

C ve A vitamini açısından oldukça zengin hünnap, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Faydaları saymakla bitmiyor

Hünnap ağacı, dalları, kabukları ve tadı elmaya benzetilen meyveleriyle Ege ve Akdeniz sahil şeridinde bulunuyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

Tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmesi ve bağırsak tembelliğine iyi gelmesi ile biliniyor.

"Kalori değeri düşük olduğundan kilo kontrolüne faydası var"

Diyetisyen Tuğba Nur Aslan, hünnapın faydalarını şöyle sıraladı:

"Hünnap aynı zamanda doğal bir antidepresandır. Kanı temizlediği için kalp rahatsızlıklarına da faydası olmakta hünnap kalori değeri düşük olduğundan kilo kontrolüne faydası var.100 gramı 79 kaloridir, içerisindeki C vitamini de yüzde 70'tir."

Sonbaharda toplanan meyve, yaklaşık 1 ay kadar tezgahlarda kalıyor.