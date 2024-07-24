"Diş iltihabı" ölümüne neden oluyordu

Dibekli köyünde yaşayan 23 yaşındaki Gamze Kılıçer, şiddetli diş ve baş ağrısı, yüzde şişkinlik nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Hayati tehlikesi olduğu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Ameliyata alınan genç hasta, 3 saat süren operasyonla hayata tutundu.

"Ameliyatla göğüs içine girdik"

Ameliyatı yapan doktorlardan Van YYÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Sayır, "Diş apsesi' deyip geçmemek, çok fazla dikkat etmek lazım. Çünkü ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Diş enfeksiyonu, mediastinit denilen göğüs boşluğundaki yapılara inerek çok ciddi, ağır tablolara neden olabiliyor. Hatta literatürdeki kitaplarda yüzde 70 ölüme neden olduğundan bahsedilir" dedi.

Hastaya hızla müdahale ettiklerini anlatan Sayır, şunları kaydetti:

"Çekilen tomografi ve alınan kan tahlillerinde tablonun düşündüğümüz gibi diş iltihabına bağlı mediastinitinde (göğüs boşluğu) enfeksiyon olduğu çıktı. Hastayı hemen ameliyata aldık. Mediastinit tablosunda hastaya 24-48 saat içinde hızlıca müdahale edilmesi, enfeksiyonun tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Ameliyatla göğüs içine girdik. Gerekli müdahaleyi yaptık. Tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu şu an iyi. Kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

Diş apsesi durumunda dikkatli olunmalı

Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonlarında hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Sayır, şu uyarılarda bulundu:

"Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonu sık olmasa da olsa ölüme neden olabiliyor. Gencecik hastamız, Allah'tan sağlık merkezine başvurmuş. Teşhisi erkenden koyduk. Geç kalsaydı yaşama şansını kaybedecekti. Bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Ufak bir diş ve bademcik iltihabı beyin apsesine, kana karışarak ağır enfeksiyon tablolarına yol açabilir. Herkesin diş sağlığına ve hijyenine önem vermesi gerekir. Aksi durumda sağlık merkezlerine başvurmalarını tavsiye ediyorum."

"Sağlık durumum iyi"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Kılıçer, "2-3 gün diş ağrısı yaşadım. Yüzüm şişmeye başlayınca sağlık merkezine götürüldüm. Diş iltihabının çok arttığını söylediler. Van'a sevk edildim. Ameliyata alındım. Sağlık durumum iyi. Doktorlar, sağlık personelleri benimle çok ilgileniyor. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.