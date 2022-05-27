Göz en önemli organlardan biri… Dikkat etmek ve korumak büyük önem taşıyor. Yetişkinler buna nispeten özen gösteriyor ya da bir sorunun olduğunu fark edip hekime başvuruyor. Ancak çocuklarda durum biraz farklı… Çocuklar her zaman kendilerini ifade edemedikleri için iş ailelere düşüyor.

Aileler çocukların göz sağlığını korumak için neler yapmalı? Ne zaman hekime başvurmalı? Çocuk göz sağlığıyla ilgili merak edilenleri Bayrampaşa Göz Vakfı Hastanesi Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu TRT Haber’e anlattı.

Çocuklara kulak vermek gerekiyor

Ebeveynlere çocuktaki olası görme problemlerini anlama konusunda, “Öncelikle çocuğumuzu iyi dinlemeli ve belirttiği şikayetlere önem vermeliyiz” tavsiyesinde bulunan Op. Dr. Doğu, muhtemel belirtileri şöyle sıralıyor:

“Televizyonu ya da sokaktaki tabelaları bulanık görme, sürekli televizyonu yakından izlemeye çalışma miyopiye işaret olabilir. Okuduğu kitabı, derslerini veya monitörlü cihazları bulanık görme şeklinde şikayetler varsa hipermetropi düşünülebilir. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda öğrenme güçlüğü, harfleri düzgün yazamama, satır kaydırma şeklinde belirtiler görülebilir. İleri bozukluklarda ve daha küçük yaşlarda sık düşme, çarpma, sakarlık gibi belirtiler de olabiliyor.”

[Fotoğraf: AA]

Rutin kontroller ihmal edilmemeli

Tüm bunlara ek olarak çocukta ışığa aşırı hassasiyet, baş veya göz ağrısı, harf ve yazıları gölgeli görme gibi şikayetlerin ise astigmatizma diye adlandırılan göz bozukluğunun işareti olabileceğini söyleyen Op. Dr. Doğu, “Bunlar rutin bir göz muayenesinde tespit ediliyor. Genellikle gözlükle tedavi ediliyor” diyor. Op. Dr. Doğu, önemli bir noktaya da dikkat çekiyor:

“Ancak okul çağına gelindiğinde bazı göz hastalıklarının tedavisi için geç kalınmış olabilir. Bunun başında da doğuştan gelen göz tembelliği geliyor. Ambliyopi dediğimiz bu hastalığın çocuk dünyaya geldikten sonra ilk 2-3 yılda teşhis edilmesi halinde kesin tedavisi oluyor. Ancak okul çağına gelindiğinde tedavisi çok güç hatta imkansız hale geliyor.”

Ambliyopinin en sık görülme sebebi iki göz arasında iki dioptri (göz numarası) ve üstü fark olması. ''Genelde genetik bir hastalık olan ambliyopi, ailede birinci ve ikinci derece akrabalarda sıkça görülebiliyor" diyen Op. Dr. Doğu, “Teşhis edildiğinde birinci ve ikinci derece akraba çocuklar da göz muayenesine yönlendirilmelidir” diye uyarıda bulunuyor. Bu noktada ailelere de şöyle sesleniyor:

“Bazı nadir görülen göz hastalıklarının tespitinde basit bir göz muayenesi etkili oluyor. Bu sebeple şikayetleri ve belirtileri olan okul çocuklarını bir an evvel göz muayenesine getirmelerini öneriyoruz. Ayrıca çocuklarda rutin olarak 1’inci, 6’ncı aylarda ve 2 yaşında göz muayenelerinin yaptırılmasını, çocuklarımızın görme ile ilgili şikayet ve bulgularına önem verilmesini istiyoruz.”

Animasyon filmle farkındalık yaratılıyor

İnsanın doğumunda itibaren önem verilmesi gereken göz sağlığına ilişkin Göz Vakfı, renkli bir çalışmaya imza attı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında göz sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için animasyon bir film çalışması hazırladı. Gözbebeğim Çocuk Dergisi karakterlerinden uyarlanan çizgi film halkı göz sağlığına karşı bilinçlendirirken, erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

“Aydınlık bir yaşam için”

Göz Vakfı, 1984’de “Aydınlık bir yaşam için” sloganıyla yola çıktı. Girişimci ve hayırseverler tarafından kurulan Göz Vakfı, göz sağlığı ve hastalıklarında erken teşhis, doğru ve etkin tedavi uygulamaları ile sonradan olma körlükle mücadeleyi amaçlıyor.

