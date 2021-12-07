Şırnak İdil'de yaşayan 36 yaşındaki Sait Çin, böbrekleri iflas etmeye başladığını öğrendi.

Kadavra bulamayan ve donör aramaya başlayan Çin'e, eşi Saliha Çin’in umut oldu.

Uyumluluk testi için Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Saliha Çin'in, Situs İnversus Totalis (Organlarının ayna görünümü) olduğu ortaya çıktı.

Yapılan tetkikler sonucu naklin uygun olduğu belirlendi ve çiftin böbrek nakli yapıldı.

Türkiye'de bir ilk

Transplantasyon Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Ay, Türkiye’de ilk kez Situs İnversus Totalis olan bir bireyden nakil yapıldığını söyledi:

"Donörümüzde, Situs İnversus Totalis dediğimiz 25 binde bir görülen nadir bir durum vardı. Hastanın tüm organlarının yerlerinin tam tersi ayna görüntüsü olması, biraz anatomik karışıklığa sebep olabilecek bir durumdu. Hastanın sağ böbreğini aldık, naklimizi yaptık ve en kısa sürede taburcu olmasını planlıyoruz. Türkiye’de yılda 3 bin böbrek nakli yapılıyor. Türkiye'de belki de bir ilktir."

"Kadavradan nakil önceliğimiz"

Hastayı ameliyattan sonra 6’ıncı saatte yürütmeye ve organlarını açmaya başladıklarını belirten Doç. Dr. Ay, “Bir sonraki günde tamamen normal hayatına dönebilecek. Genellikle bizim açımızda ikinci günden sonra taburcu olabilecek düzeye geliyor. Tabii ki kadavradan nakil önceliğimiz. Hiçbir zaman canlıdan nakil yapmak önceliğimiz değildir. Fakat Türkiye şartlarında ne yazık ki bunu başaramıyoruz, kadavradan organ bağışı çok düşük düzeyde." dedi ve organ bağışı çağrısında bulundu.