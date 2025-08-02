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Sağlık
AA 02.08.2025 04:57

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 kişiye umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki gencin bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 kişiye umut oldu
[Fotograf: AA]

Sinop'ta 22 Temmuz'da geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören Ö.Ö'nün beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri, aileyle görüştü. Aile, Ö.Ö'nün organlarını bağışlama kararı aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışlanan organların 3 hastaya şifa olacağını belirtti.

Karabulut, "Üniversitemizde organ bağışı oldu ve birçok kişiye umut oldu. Çıkartılan karaciğer ve 2 böbrek çeşitli hastanelere gönderildi. Organ nakli önemli bir konu. Vatandaşların organlarını bağışlamalarını istiyoruz. Karaciğer Malatya'ya, 2 böbrek Trabzon'a gidecek. Ameliyat iyi geçti. Çok sık yaptığımız bir operasyon." ifadelerini kullandı.

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