Parçalı Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 07.04.2024 22:02

Bakan Koca'dan Sağlık Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin, "Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan Sağlık Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabından, 7-13 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş yıl dönümüne denk gelen Sağlık Haftası'nı kutlayan Koca, şunları kaydetti:

"7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun."

ETİKETLER
Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sıradaki Haber
Muayenehanesi bulunan hekimlere yeni olanak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İsyan etme noktasına geldik
22:23
İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik
22:12
Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımı
21:42
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
22:17
Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa maçı yarım kaldı
21:29
Husiler: İngiltere ve İsrail'e ait gemileri vurduk
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KALKAN DİHA'nın testleri başarıyla sürüyor
Bayraktar KALKAN DİHA'nın testleri başarıyla sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ