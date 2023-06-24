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Sağlık
AA 24.06.2023 19:28

Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmas

Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını anlattı.

Koca, şunları söyledi:

"Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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