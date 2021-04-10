Bu yıl yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Uzmanlar, koronavirüsün bulaş riskini tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıdanın olmadığını söylüyor.

Oruç tutarken sahur atlanmamalı

Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, sahur ve iftarda tüketmemiz gerekenleri TRT Haber canlı yayınında anlattı.

"Güçlü bir bağışıklık sistemi için her zaman diyetisyenlerin söylediği yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edelim. Mutlaka sahura kalkılmalı. Günün en önemli öğünü sabah kahvaltısı. Sahur da ramazan döneminde bizim için çok önemli bir öğün. Maalesef mucize bir besin yok bizi bu hastalıktan (koronavirüs) kurtaracak. Ama korunma önlemleri açısından yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmemiz lazım."

- Ramazanda nasıl beslenmeliyiz?

- Koronavirüse karşı bağışıklığımızı nasıl korumalıyız?



Sahur ve iftarda tüketmemiz gereken besinlere dair tüm merak edilenleri Ankara Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/F5gGcJ0nZk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2021

Ramazan döneminde kurubaklagilleri tüketmekte fayda olduğunu söyleyen Şanlıer, "Çünkü bağırsaklarımızın süpürgesi olan posaya ihtiyacımız var. Bağırsakların hareket etmesi lazım" dedi.

"Sahurda yumurtayı bulunduralım"

Antioksidan içeriği yüksek olan vitaminlerden de faydalanılması gerektiğini anlatan Şanlıer'in beslenme tavsiyeleri:

- Ülkemizde her türlü sebze, meyve yetişiyor. Sebze ve meyvelerden sağlayabiliriz. Mümkün olduğu kadar yemeklerimizde sebzelerimize yer verelim.

- Salatayı hem iftarda mümkünse sahurda da söğüş olarak bulunduralım. C vitamini kaybı olmaması için limonumuzu en son ekleyelim.

- Yağ tüketimlerine dikkat edelim. Özellikle zeytinyağı, fındık yağı gibi yağlara yemeklerimizde yer verelim. Ancak et yemeklerine mümkünse bu yağları kullanmayalım.

- En az haftada 2-3 kez yağlı balığa -yağda kızartılmış değil, kendisi yağlı balık- yer verelim.

- Mutlaka sahurda yumurtayı bulunduralım. Süt grubumuz mutlaka olsun.