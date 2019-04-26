Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık vakalarının arttığını duyurdu. Türkiye'deki durumla ilgili rahatlatan açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, yoğun aşılama çalışmalarıyla kızamık vakalarının önemli oranda azaldığını söyledi.

Aşı reddinin bilimsel dayanağı olmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, aileleri de uyardı, "Çocukluk dönemi aşıları ihmal edilmemeli" dedi.

Koca, "Yoğun aşılama çalışmaları sonucu kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. Bu nedenle, tüm çocukların kızamık aşısı yaptırması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde kızamık vakalarının artma nedeni aşı reddi. Bakan Koca, Türkiye'deki eğilimin şimdilik bir olumsuzluğa neden olmadığını söyledi. Aşı reddinin bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı, aşı konusunda aileleri de uyardı. "Çocukluk ve okul çağı aşıları ihmal edilmemeli. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden zatürreden, tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, okul çağındaki çocukların sağlık verilerinin izleneceği bir sistem üzerinde çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber