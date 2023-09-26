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Sağlık
TRT Haber 26.09.2023 11:28

Alzheimer’dan korunmak için nasıl beslenmeliyiz?

Alzheimer genetiğin yanı sıra çevresel faktörlerden de etkileniyor. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları hastalık sürecinde büyük önem taşıyor. Özellikle de Alzheimer’a genetik yatkınlığı olanların beslenmelerine özen göstermesi gerekiyor.

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Alzheimer’dan korunmak için nasıl beslenmeliyiz?
[Getty Images]

Alzheimer, tüm dünyayı etkileyen önemli bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de bunu doğrular nitelikle. Rakamlara göre dünyada 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Her yıl ise 10 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Öyle ki 2050’de bu sayının 139 milyona yükseleceği öngörülüyor.

Ciddi bir sağlık sorunu olan Alzheimer, genellikle 60-65 yaşlarından itibaren ilk belirtilerini verse de beyinde 40’lı yaşlarda gelişmeye başlıyor. Bu noktada Alzheimer’dan korunmak için erken yaşta önlem almak hayli önem taşıyor. Beslenme şekli ve yaşam tarzı etken faktörler arasında yer alıyor. Peki Alzheimer’dan korunmak için nelere dikkat etmek ve nasıl beslenmek gerekiyor? Merak edilenleri Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit ile konuştuk.

Yaşam şekli ve beslenmeye dikkat

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivitenin en önemli çevresel uyaranlar olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit, konuyu yapılan bir araştırmayı hatırlatarak açıklıyor:

2 bin 235 katılımcı ile yapılan bir araştırmada düzenli fiziksel aktivite, normal vücut ağırlığına sahip olma, sigara içmeme, az alkol tüketimi ve sağlıklı beslenme gibi 5 alışkanlıktan en az 4’üne sahip olan bireylerin Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 60 oranında azaldığı belirlenmiş.
Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Alzheimer ile beslenme arasındaki ilişki

Sağlıksız beslenmenin Alzheimer’a etkisi yadsınmıyor. Özellikle de Alzheimer’a genetik bir yatkınlık varsa... Bu konuyu bir örnekle açıklayan Yiğit, “Şekerli ve işlenmiş paketli ürünlerin yüksek miktarda tüketilmesi vücutta hücrelere zarar veren serbest radikal oluşumunu hızlandırıyor. Oluşan bu serbest radikaller beyin ve sinir hücrelerindeki harabiyeti hızlandırıyor” diyor ve devam ediyor:

“Eğer Alzheimer’a genetik bir yatkınlığınız varsa şekerli besinleri, kızartmaları; yani trans yağdan zengin besinleri, yüksek tuzlu besinleri olabildiğince sınırlamak gerekli.”

Alzheimer’a karşı koruyucu besinler neler?

Vücudun normalde de ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve yağlar, Alzheimer hastalığından korunmada etkili… Yiğit, Alzheimer tedavisinde bilişsel fonksiyonları artırmak için karbonhidratların oldukça sınırlandığı diyet müdahalelerin de kullanıldığından yola çıkarak, bu hastalıktan korunmada etkili olabilecek beslenme tüyolarını veriyor:

“B grubu vitaminler, D vitamini, resveratrol (üzüm çekirdeği), Omega 3 (balık yağı) destekleri Alzheimer’a karşı koruyucu besin öğeleri arasında yer alıyor. Eğer yeterli ve dengeli beslenemiyorsa, düzensiz bir beslenme alışkanlığı varsa bu besin ögeleri takviye olarak da alınabilir.”

Tüm bu besinleri vücuda herhangi bir takviyeye gerek duymadan sağlıklı ve bilinçli beslenmeyle de almak mümkün.

Bu besin ögelerini beslenerek vücuda almanız için her gün taze veya kuru meyve yemek, 2 porsiyon sebze tüketmek, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları, somon gibi yağlı balıkları, flovonoid zengini siyah çayı beslenmenize eklemek faydalı olur.

Alzheimer’a yakalanma riskini minimuma indirmek için bu beslenme önerilerini uygulamanın yanı sıra fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir yaşantı sürmek de gerekiyor.

Hafize Yurt Ateş
Hafize Yurt Ateş
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