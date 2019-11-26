Sağlık
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı26 Kasım 2019 Salı 11:28 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 11:36
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya çift kol nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatla ilgili detaylar, basın toplantısında paylaşılacak.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirildi.
Operasyon ve hastanın durumuyla ilgili detaylı bilginin düzenlenecek basın toplantısıyla paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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