Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Kovid-19 sürecinde üst seviyeye çıkarttıkları tedbirlerle 210 hastayı yaşama bağladı.

Merkez, karaciğer, böbrek, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, bacak gibi kompozit doku nakilleriyle dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezler arasında yer alıyor.

Sene sonuna kadar 200 böbrek, 60 karaciğer nakli hedefleniyor

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yıl sonuna kadar 200 böbrek ve 60 karaciğer nakli hedeflediklerini belirtti.

Aydınlı, "Bağışlar düştüğü için bekleme listemizdeki hastalarda sıkıntılar oluyor. Her yıl karaciğer bekleme listemizde yüzde 10 civarında hastamızı kaybediyoruz. Salgın döneminde kayıplarımız yüzde 25'lere çıktı. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nı bahane ederek, vatandaşlarımızı bir kez daha organ bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

''Her yaştan nakil bekleyen hastalarımız var"

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal organ bağışının nakil bekleyen hastalar için çok önemli olduğunu, yenidoğandan ileri yaşlara kadar her yaş, cinsiyet ve ırktan nakil bekleyen hastalarının olduğunu söyledi.

Bilal, "Sadece bu hafta değil, hastalarımızın her gün düşünülmesini istiyoruz. Daha fazla fark edilmelerini, kendileri için umut oluşmasını istiyoruz.'' dedi.