Adana şehir hastanesinde cerrahi aletlere "karekod"lu takip

Kirli, temiz, tekstil ve steril depo bölümlerinin bulunduğu 3 bin 800 metrekarelik alana sahip, 7 gün 24 saat hizmet veren sterilizasyon ünitesinde, enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için cerrahi malzemeler büyük bir titizlikle hazırlanıyor.

Malzemelerin üzerinde yer alan "karekod" ile bunların ne zaman, nasıl, kim tarafından sterilize edildiğine, en son nerede kullanıldığına ve son kullanım tarihiyle ilgili tüm bilgilere dijital ortamdan rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür, ameliyathanelerde aylık ortalama 4 bin 400 operasyonun gerçekleştiğini, bunun 300'ünün "A grubu" denilen nakil ve özellikli ameliyatlar olduğunu söyledi.

"Hastanın güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor"

Görür, sterilizasyonun herhangi bir girişimsel işlemin olmazsa olmazı olduğunu, hastaların enfeksiyondan korunması amacıyla yapılan bütün işlemlerde bunun önem taşıdığını belirtti.

"Karekod" uygulamasının önemine dikkat çeken Görür, şunları söyledi:

"Ameliyathanelerde ve girişimsel işlemlerde kullandığımız setlerin, her bir parçasının ayrı bir karekodu ve içerisinde bulunduğu setin ayrı bir barkodu var. Bunun da avantajı, gelen bütün setlerin içeriğinin tek tek kontrolü, doğru setin içerisinde doğru malzemenin, doğru cihazla steril edilmesidir. Hastalarımızda oluşabilecek tüm sorunları sıfıra indirgeyerek, doğru setin içerisinde doğru malzemenin, doğru steril edilerek kullanmasını sağlayan bir sistem. Uygulamayla ameliyat bittikten hemen sonra kirli alana gelen setler, dijital ortamda kontrol ediliyor, eksik olanlar kısa sürede tespit edilebildiğinden de hastanın güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor."

"Enfeksiyon riskinde bir adımdır"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Destek Hizmetleri Sorumlusu Şeyma Bademci, ameliyathane ve girişimsel işlemlerde kullanılan aletlerin sterilizasyonu yapıldıktan sonra tek tek üzerindeki kodun okutularak sisteme girişinin yapıldığını belirterek, tüm malzemelerin sistemde kaç kez nerede kullanıldığı, son kullanma tarihi, ne zaman kim tarafından sterile edildiği gibi bütün ayrıntılara dijital ortamdan kod yardımıyla ulaşılabildiğini vurguladı.

Uygulamanın, enfeksiyon riskinin önlenmesine karşı önemli bir adım olduğunu söyleyen Bademci, şöyle konuştu:

"Bir hastada enfeksiyon olduğunda o hastaya hangi set kullanılmış tekrar geriye dönük bulabiliyoruz. Hangi cihazla steril olmuş, kim tarafından yapılmış, hangi saatte olmuş hepsine tek tek ulaşmamıza yardımcı olan bir sistem. Her malzemenin üzerindeki kod ile doğru malzemenin doğru sette mi doğru cihazla mı, doğru hastada mı kullanıldığını tek tek bulabilme şansını yakalıyoruz."

Kaynak: AA