Ani açlık atakları, fazla ve kontrolsüz yemeye, o da obeziteye yol açıyor. Bunun en önemli nedeni şeker metabolizmasının bozulması.

"Açlık krizi, diyabetin ayak sesi"

Dr. Ayça Kaya, "Açlık krizi ileride şeker hastalığına çevirebilir çünkü bu durum kişiye çok fazla yeme isteği yapar. Vücuttaki yağ hücreleri büyür, ileride diyabete doğru götürebilir, diyabetin ayak sesidir" dedi.

Ani açlık hissi çekenlerin öncelikle endokrinoloji muayenesinden geçmesi önemli. Ayrıca bazı yiyecekleri de dikkatli tüketmeli.

Şekerli yiyeceklere dikkat

Dr. Ayça Kaya, "Sofra şekeri, bal, pekmez, reçel, tatlı meyveler; muz, incir, üzüm, kivi gibi, beyaz un, pirinç ve makarna gibi yiyecekleri yedikten sonra kan şekerimiz hızlı yükselir ve ani düşer ve yeme konusunda ittirici faktör olabilir ve kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz" diye konuştu.

Stres ve duygu durum bozukluğu da ani yeme ataklarına neden olabiliyor. Bu durum için de bitki çayları öneriliyor; özellikle hibiskus ve yeşil çay.

Ayva açlık ataklarını önlüyor

Açlık krizlerini gidermenin en iyi çözümlerinden biri de ayva. Ayva üstüne toz tarçın serpilip yendiğinde tokluk hissi yaratıyor.

Ayrıca günde 10 bardak su tüketmek açlık krizine birebir. Ayran, kefir, yoğurt da açlığı bastırıyor.

Az miktarda olmak koşulu ile çiğ badem, çiğ fındık, leblebi de öneriliyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı