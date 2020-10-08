Sağlık Bakanlığı 8 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 101 test yapıldı. Bu kapsamda 1615 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1398.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1398 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 287 bin 47, toplam vaka sayısı 330 bin 753, toplam vefat sayısı 8 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 1403, hastalarda zatüre oranı %6.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 290 bin 352 oldu.