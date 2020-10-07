Sağlık Bakanlığı 7 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 116 bin 608 test yapıldı. Bu kapsamda 1581 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1355.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1355 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, toplam vaka sayısı 329 bin 138, toplam vefat sayısı 8 bin 609, toplam ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatüre oranı %6.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 288 bin 954 oldu.