Sağlık Bakanlığı 7 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 196 bin 902 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 32 bin 137. Bugünkü hasta sayısı ise 6420 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 5017.

Son 24 saatte 203 hasta vefat etti, 5017 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747, toplam hasta sayısı 545 bin 711, toplam vefat sayısı 15 bin 103, toplam ağır hasta sayısı 5836, hastalarda zatüre oranı %3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 436 bin 270 oldu.