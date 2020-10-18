Haber Giriş: Kaynak: AA
65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika İlaçSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 11:57
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