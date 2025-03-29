420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturulacak

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar mesleki yetkinlikleri çerçevesinde 'Sağlık Meslek Hizmet Birimi' adı altında Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Yönetmelikle dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podologlar Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek. Bu meslek mensupları mesleki yetkinlikleri çerçevesinde 'Sağlık Meslek Hizmet Birimi' (özel sağlık kuruluşu) açabilecek.

Halihazırda ebe, hemşire ve sağlık memurları Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest olarak mesleklerini icra edebiliyordu. Yeni yönetmeliğin kapsamına ebeler ve hemşireler de dahil edildi.

420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam

Yönetmeliğe göre sadece aynı meslek ünvanına sahip, en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek.

Müşterek açılacak sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam fırsatları oluşmuş olacak.

Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.

Yetki dışında uygulama yapılamayacak

Yönetmelik ile sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilebilecek, hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak.

Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama, ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılamayacak.

Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak, toplum temelli ve bireye yönelik olarak genişletilecek, sağlık hizmetini kamu kuruluşları haricinde özel olarak almak isteyen kişilerin talepleri karşılanmış olacak.

Ayrıca yeni açılacak bu birimlerin ilgili branşlarda sağlık kurumlarındaki yoğunluğun ve hasta bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Hasta hakları korunacak

Yönetmelik ile belirlenen standartlara göre her sağlık meslek hizmet birimi gerekli donanımlara sahip olacak, verilen hizmetler kayıt altına alınacak, sağlık meslek mensupları her işlem öncesinde hastaları bilgilendirmek ve onay almak zorunda olacak.

Hasta hakları korunup, hizmetle ilgili talep, şikayet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde 'T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184' ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

Sağlık meslek hizmet biriminin tabelasında mutlaka 'özel sağlık meslek hizmet birimi' ibaresi bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, denetlenebilir ve izlenebilir olacak. Özel olarak sunulan sağlık meslek hizmetleri Sağlık Bakanlığınca denetlenecek.

Tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları oluşturulacak. Bu komisyonlar, uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirip, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak inceleyecek.