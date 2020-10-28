Sağlık Bakanlığı 28 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 128 bin 312 test yapıldı. Bu kapsamda 2305 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1662.

Son 24 saatte 77 hasta vefat etti, 1662 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, toplam vaka sayısı 368 bin 513, toplam vefat sayısı 10 bin 27, toplam ağır hasta sayısı 1836, hastalarda zatüre oranı %5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 319 bin 181 oldu.