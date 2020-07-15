Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 42 bin 320 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulandı. 947 kişi Covid-19'a yakalandı, 17 kişi yaşamını yitirdi. 1013 kişi virüsü yendi ve iyileşti.

Böylece toplam, 4 milyon 107 bin 498 Covid-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 215 bin 940'a yükseldi. 5 bin 419 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 197 bin 733'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.