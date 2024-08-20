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Kültür-Sanat
AA 20.08.2024 17:04

Yıldız Sarayı 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 26 günde 197 bin kişiyi ağırlayarak bir rekora imza attı.

Yıldız Sarayı 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sarayın kapıları 6 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da halka açıldı.

Restorasyon kapsamında "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı halkla buluştu.

Yıldız Sarayı, önceki pazar günü 9 bin 584 kişiyi konuk ederken, günlük ortalama 7 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilecek

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze-saray olarak kapılarını açan yapıdaki Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü.

Biyoçeşitliliği, su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkati çeken "Hamid Bahçesi" ile Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de saray ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor.

Saray, 1 Eylül'e kadar, pazartesi hariç her gün 9.00-17.30'da ücretsiz gezilebilecek.

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